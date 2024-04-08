08 апреля

07 апреля

Популярное

На Байкале в Бурятии с перевозчиками провели профилактическую акцию

На Байкале в Бурятии с перевозчиками провели профилактическую акцию
Общество,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Перевозчикам вручили памятки

На севере Бурятии провели проверочные и профилактические мероприятия на льду озера Байкал, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

- Байкальской транспортной прокуратурой во взаимодействии с сотрудниками Северобайкальского ГИБДД, Центра ГИМС по Бурятии проведены выездные целевые мероприятия по пресечению нелегальных перевозок пассажиров на маломерных судах (на воздушной подушке), несанкционированных выездов на лёд озера Байкал, - сообщили в пресс-службе.

В ходе проверки дана оценка соблюдению требований безопасности при перевозке пассажиров, осуществляемых лицензиатами, с водителями транспортных средств проведена разъяснительная работа о запрете выезда на ледовую поверхность вне установленных для этого мест, вручены информационные памятки.

Байкал пассажирские перевозки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В 2023 году в Бурятии высажено более 14 миллионов сеянцев сосны
В 2023 году в Бурятии высажено более 14 миллионов сеянцев сосны
Общество, 08.04.2024
В РАЛХ рассказали о восстановлении лесов 
Спасатели убирают затонувшие вешки на Байкале
Спасатели убирают затонувшие вешки на Байкале
Общество, 08.04.2024
Работы проводятся на Малом Море 
Ведущего телеканала «Пятница» накормили в Забайкалье буузами с сыром
Ведущего телеканала «Пятница» накормили в Забайкалье буузами с сыром
Общество, 08.04.2024
«Это очень вкусно» - признался Дмитрий Левицкий
В Бурятии отметили День беременных
В Бурятии отметили День беременных
Общество, 08.04.2024
В роддомах прошли различные мероприятия для будущих матерей
В Улан-Удэ водитель автобуса вышел на маршрут без удостоверения
В Улан-Удэ водитель автобуса вышел на маршрут без удостоверения
Общество, 08.04.2024
Автоинспекторы проверяют безопасность пассажирских перевозок
Жительница Бурятии отметила 90-летие
Жительница Бурятии отметила 90-летие
Общество, 08.04.2024
У Людмилы Алексеевны Бухольцевой 7 детей, 9 внуков и 5 правнуков
«ЭкоАльянс»: Улан-удэнцы ещё не привыкли к раздельному сбору отходов
«ЭкоАльянс»: Улан-удэнцы ещё не привыкли к раздельному сбору отходов
Общество, 08.04.2024

Вместе с пластиком выбрасывают картон и стекло

Улан-удэнцы рассвирепели из-за подношения божествам из окон
Улан-удэнцы рассвирепели из-за подношения божествам из окон
Общество, 08.04.2024
Из-за этого по балконам многоэтажки потекли настоящие «молочные реки»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^