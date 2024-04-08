На Байкале в Бурятии с перевозчиками провели профилактическую акцию

Общество, Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Перевозчикам вручили памятки



На севере Бурятии провели проверочные и профилактические мероприятия на льду озера Байкал, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



- Байкальской транспортной прокуратурой во взаимодействии с сотрудниками Северобайкальского ГИБДД, Центра ГИМС по Бурятии проведены выездные целевые мероприятия по пресечению нелегальных перевозок пассажиров на маломерных судах (на воздушной подушке), несанкционированных выездов на лёд озера Байкал, - сообщили в пресс-службе.



В ходе проверки дана оценка соблюдению требований безопасности при перевозке пассажиров, осуществляемых лицензиатами, с водителями транспортных средств проведена разъяснительная работа о запрете выезда на ледовую поверхность вне установленных для этого мест, вручены информационные памятки.



