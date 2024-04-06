Сертификаты вручал прокурор и министр соцзащиты
Участникам специальной военной операции из числа детей-сирот в прокуратуре Бурятии вручили сертификаты предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения.
Документы вручали прокурор республики Михаил Филичев совместно с министром социальной защиты населения региона Татьяной Быковой.
- Руководитель регионального надзорного органа поблагодарил военнослужащих за выполнение воинского долга и отметил, что прокуратура республики и органы государственной власти республики продолжают активную работу, направленную на реализацию жилищных прав граждан данной категории, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Также прокурор республики выразил готовность оказать помощь в решении всех возникающих у них вопросов.
В Бурятии участникам СВО из числа детей-сирот вручили жилищные сертификаты
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