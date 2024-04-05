Через Бурятию в Забайкалье везли «троянского коня»

Всё произошло вечером 3 апреля в Тарбагатае. Сотрудники ГИБДД остановили там автомобиль с крытым автоприцепом, в котором находилась лошадь.
Водитель показал ветеринарное свидетельство, датированное 1 апреля, однако специалисты усомнились в его подлинности. Представители республиканского управления ветеринарии идентифицировали животное. Оказалось, что это спортивная лошадь, которую везли из Иркутской области в Забайкальский край. Соседний регион является неблагополучным по заразному узелковому дерматиту (ЗУД).
Полиция уже провела расследование, а Россельхознадзор потребовал отправить животное обратно. В ветуправлении тем временем напомнили, что перевозка скота должна осуществляться в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства и при наличии ветеринарных сопроводительных документов.
Бурятию заразный узелковый дерматит захватил под конец 2021 года. Вспышку смертельно опасного для скотины заболевания сначала зарегистрировали в Кяхтинском районе, а после оно распространилось на Бичурский, Тарбагатайский, Мухоршибирский и Иволгинский. Кяхтинский пострадал больше других – 83 очага пришлись на сёла Бурдуны и Усть-Киран. Умертвить и сжечь пришлось почти две тысячи сельхозживотных.
Выплаты фермерам, потерявшим скотину из-за ЗУДа, завершились в феврале 2022-го. Всего им направили более 74 миллионов рублей. Последние транши – 2 миллиона 300 тысяч – получили хозяйства Иволгинского и Мухоршибирского районов.