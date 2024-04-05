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В Улан-Удэ дали объяснение массовой обрезке деревьев и кустарников

В Улан-Удэ дали объяснение массовой обрезке деревьев и кустарников
Общество,  Фото:КГХ
В мэрии заявили, что она жизненно необходима

На днях в одном из местных пабликов во «ВКонтакте» забили тревогу из-за так называемой омолаживающей обрезки в столице Бурятии. Автор публикации, пожелавший сохранить анонимность, задался вопросом, «сколько можно уродовать город».

- И без этого зелени не так много. Просто вредители какие-то, – говорилось в записи. – Понимаю, тополь немного подрезать. Но остальные деревья зачем спиливать там, где они никому не мешают вообще, оставляя при этом столбы?

Улан-удэнцев призвали встать на защиту зелёных насаждений – пока, мол, все не уничтожили. Многие участники сообщества эту идею поддержали. Интернет-пользователи признались, что им больно смотреть на обрубки, и сравнили озеленение в столице республики и в других российских городах, причём не в пользу первой.

Массовую обрезку прокомментировали недавно в комитете городского хозяйства (КГХ). Там заявили, что в городских условиях это «жизненно необходимая операция».

- Если не делать обрезку, такие деревья долго не проживут, – подчеркнули в КГХ. – В городе они развиваются немного не так, как в природной среде – из-за асфальтированного покрытия у них плохая корневая система

По словам доцента кафедры лесоводства и лесоустройства Бурятской государственной сельхозакадемии (БГСХА) Елены Коноваловой, при подрезке просыпаются спящие почки, а деревья формируют ассимиляционный аппарат.

- Они начинают выглядеть очень привлекательно, летом листочки благодаря обрезке будут крупными. При подрезке побегов мы ежегодно убираем множество вредителей, которые зимуют на деревьях, – отметила специалист.

Спиливают зелёные насаждения и ради безопасности самих горожан, поскольку при сильном ветре они могут рухнуть.

- Предугадать, какое упадёт в следующий раз, почти невозможно. Поэтому для уменьшения их парусности и снижения ветровой нагрузки на ствол деревья обрезаются, – добавила Елена Коновалова.

Если же не подрезать кустарники, которые находятся у проезжей части, увеличивается риск несчастных случаев – к примеру, ДТП. Многие водители, подъезжая к «зебрам», просто не видят приближающихся пешеходов из-за веток.

Все процедуры в Улан-Удэ проводятся в строгом соответствии с правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах России. Сначала деревья обследуют совместно с представителями научно-технического совета и выявляют «аварийные», потом обрезают и убирают сухостой. Всё это – только в общественных местах. За насаждения на придомовых территориях отвечают управляющие компании и ТСЖ. 
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