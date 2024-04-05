Полёты из Улан-Удэ на Ольхон станут ежедневными

Летом 2024 года

Рейс Улан-Удэ - Хужир (остров Ольхон) - это суперпопулярный рейс, связывающий самый большой остров Байкала с материком. Об этом написал 5 апреля в своём телеграм-канале Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта «Байкал».

«В апреле рейс выполняется 3 раза в неделю, в мае планируется увеличение рейсов до 5 рейсов, а уже в июне ежедневный рейс!» - сообщил он.

По словам Гармаева, сегодня самолёт, как всегда, полный.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2023 года авиакомпания «СиЛА» выполняла до двух рейсов в день по этому направлению.