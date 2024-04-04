Снега в регионе не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 4 апреля, снег обойдёт республику стороной. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём +9,+11.
В Улан-Удэ сегодня тоже без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Днём 9-11 градусов тепла.
В Бурятии до 11 градусов тепла
Общество, Фото:
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