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В Бурятии до 11 градусов тепла

В Бурятии до 11 градусов тепла
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Снега в регионе не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 4 апреля, снег обойдёт республику стороной. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём +9,+11.

В Улан-Удэ сегодня тоже без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Днём 9-11 градусов тепла.



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