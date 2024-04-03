Путин поручил запретить сброс неочищенных сточных вод в Байкал

До 1 сентября 2024 года

Президент России Владимир Путин поручил установить запрет на сброс неочищенных сточных вод в Байкал. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам послания главы государства Федеральному собранию. Он опубликован на сайте Кремля.

Одно из поручений президента правительству России: обеспечить «установление запрета на сброс неочищенных сточных вод в озеро Байкал и требований, предусматривающих создание необходимой инфраструктуры для обработки, обезвреживания и утилизации отходов производства и потребления, соблюдение которых обязательно при строительстве и эксплуатации объектов туристской индустрии в центральной экологической зоне Байкальской природной территории». Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Срок исполнения – 1 сентября 2024 года.

Байкал упомянут ещё в двух пунктах поручений.

Правительство должно разработать новый национальный проект «Экология». В его рамках Путин поручил правительству предусмотреть к 2030 году ликвидацию опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, расположенных на территориях промышленных площадок в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, открытого акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» и на полигоне промышленных отходов «Красный Бор».

Кроме того, в нацпроекте должно быть подробно прописано «сохранение и оздоровление уникальной экосистемы озера Байкал».

Национальный проект «Экология» кабинету министров необходимо подготовить до 1 сентября 2024 года.

Как писал «Байкал-Daily», в феврале этого года правительство Бурятии отчиталось об исполнении предыдущих поручений президента России разным ведомствам в сфере экологии. Для сохранения чистоты Байкала Владимир Путин ранее поручал построить в Бурятии 21 очистное сооружение, включая основные – в Улан-Удэ и прибрежных районах Бурятии.