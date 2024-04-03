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Трёхэтажку в селе Бурятии опять окутал фекальный запах

Трёхэтажку в селе Бурятии опять окутал фекальный запах
Общество,  Фото:«Иволга-инфо.24/7»
Он даже просочился в квартиры

Жильцы трёхэтажки, которая находится в пригородном селе Иволгинск, опять жалуются на зловоние в одном из подъездов. Люди рассказали в группе «Иволга-инфо.24/7», что запах канализации стоит там больше недели. Он проник и в квартиры.

- Обращались в соответствующие инстанции, но они бездействуют, – заявили сельчане.

Как выяснилось, причиной неприятного амбре стал засор канализационной трубы. Его уже устранили. В организации, обслуживающей дом, жильцов призвали не выбрасывать в унитаз салфетки и бумагу, которая не разлагается.

Такая же история в том же самом доме произошла месяц назад. Вонь царила в подъезде сутки и к ней тоже привёл засор. 
канализация жалобы

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