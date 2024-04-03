Бурятия оказалась на 66 месте в Национальном экологическом рейтинге

Подведены итоги за зиму 2023-2024 гг.

Республика Бурятия заняла 66 строчку в Национальном экологическом рейтинге России по итогам зимы 2023-2024 гг. Этот рейтинг формируется с 2007 года, и регулярно, по итогам каждого сезона публикуется с 2008 года. Данные опубликовала Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль». По сравнению с осенью 2023 года Бурятия поднялась на 9 строчек.

Соседи - Иркутская область и Забайкальский край - оказались в десятке худших, заняв 77 и 83 места соответственно.

В лидерах зимнего рейтинга Москва, Тамбовская и Мурманская области.

Андрей Нагибин, председатель правления «Зелёного патруля», заявил, что в нынешнем рейтинге многое изменилось:

«Мы убрали накопленный с 2007 года информационный «груз» из сотен тысяч старых сообщений, которые учитывались в расчётах и мешали показывать реальную экологическую ситуацию в регионах. Отсечку сделали на 2017 году неслучайно. Это ключевой момент в экологии России, когда стремительно начало меняться всё. Указом президента Российской Федерации от 05 января 2016 года № 7 2017 год объявлен в России Годом экологии. Помните, как Владимир Владимирович на «прямой линии» дал указание закрыть Кучинскую свалку в Балашихе, в Подмосковье? И люди поверили, что изменения к лучшему будут. Стартовали нацпроекты «Экология», «Генеральная уборка», «Чистый воздух», очистка рек».

Бурятия и Улан-Удэ участвуют в этих проектах.

- Благодаря мастер-плану и федеральному проекту «Чистый воздух» мы переведём на электроотопление 27 тысяч жилых домов. И это только в рамках первого этапа проекта, - заявил в марте 2024 года мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своём отчёте о работе администрации города за 2023 год.

Как сообщал «Байкал-Daily», в рамках этого проекта в Улан-Удэ закрывают некоторые частные котельные, подключая объекты к центральному отоплению.

Справка:

Национальный экологический рейтинг регионов Российской Федерации публикуется с апреля 2008 года и выходит четыре раза в год: зимой, весной, летом и осенью.



Идеология рейтинга сформирована с учетом принципов устойчивого развития в соответствии с Декларацией Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 г.)

Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации формируется по мере поступления информационных материалов из различных источников, включая СМИ, органы власти, общественные организации, экспертные организации, хозяйствующие субъекты и инициативные группы граждан. Цель проекта - осуществление общественного мониторинга и сравнительная оценка регионов.