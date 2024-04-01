01 апреля

31 марта

Популярное

Жителям Монголии пришлась по душе бурятская передача «Во саду ли, в огороде»

Жителям Монголии пришлась по душе бурятская передача «Во саду ли, в огороде»
Общество, 
Передачу показывают по воскресеньям

В Монголии растёт рейтинг программы «Во саду ли в огороде» (возрастное ограничение 12+). Автор проекта – заслуженный агроном России, доктор сельскохозяйственных наук, профессор БГСХА, депутат Народного Хурала Анатолий Кушнарёв.

Передача выходит в субботу и воскресенье в 19 часов в эфире монгольского телеканала AIST Global.

- Передача Анатолия Кушнарёва полюбилась монгольскому народу тем, что в ней очень лёгкая подача информации. Между тем, это профессиональный взгляд опытного учёного, агронома с весомым опытом в отрасли,- отметили зрители соседнего государства.

В Бурятии передача выходит в эфир уже 30 лет. Первый выпуск состоялся 18 марта 1994 года. Анатолий Кушнарёв рассказывает о сезонных посадках, о прикорме растений, уборке сорняков, сборе урожая, а также делится другими премудростями огородника. Передачу смотрят не только жители Бурятии, но соседних регионов – Забайкальского края и Иркутской области. А теперь и монгольские зрители.

телевидение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцев призывают принять участие в месячнике чистоты
Улан-удэнцев призывают принять участие в месячнике чистоты
Общество, 01.04.2024
Общегородской субботник состоится в конце апреля  
Участники СВО из Бурятии едва не остались без выплат за ранения
Участники СВО из Бурятии едва не остались без выплат за ранения
Общество, 01.04.2024
Один из военнослужащих получил ранения на спецоперации дважды
Ещё одно село в Бурятии решило полностью протрезветь
Ещё одно село в Бурятии решило полностью протрезветь
Общество, 01.04.2024
Местные жители отказались от алкоголя на сельском сходе
В Бурятии начался весенний призыв
В Бурятии начался весенний призыв
Общество, 01.04.2024
Всего в ДФО планируется призвать более 9500 человек
Жители Бурятии массово устремились на отдых в санатории
Жители Бурятии массово устремились на отдых в санатории
Общество, 01.04.2024
В республике набирают популярность здравницы и курорты

«Вредители какие-то»: Улан-удэнцев разгневала варварская обрезка деревьев
«Вредители какие-то»: Улан-удэнцев разгневала варварская обрезка деревьев
Общество, 01.04.2024
Горожане всерьёз распереживались из-за зелёных насаждений, превращающихся в уродливые кочерыжки
В районе Улан-Удэ с 1 по 5 апреля не будет света
В районе Улан-Удэ с 1 по 5 апреля не будет света
Общество, 01.04.2024
На этот раз отключения пройдут на территории Октябрьского района
Житель Бурятии лишился «Тойоты Корона» из-за выпивки
Житель Бурятии лишился «Тойоты Корона» из-за выпивки
Общество, 01.04.2024
Мужчину дважды останавливали нетрезвым за рулём
Прокуратура помогла улан-удэнцу выйти на пенсию
Прокуратура помогла улан-удэнцу выйти на пенсию
Общество, 01.04.2024
Стаж подтвердили бывшие коллеги  
В районе Улан-Удэ рассказали, когда отключат свет
В районе Улан-Удэ рассказали, когда отключат свет
Общество, 01.04.2024
Его будут выключать с 1 по 5 апреля
До +10 потеплеет в Бурятии
До +10 потеплеет в Бурятии
Общество, 01.04.2024
Некоторые районы и столицу республики заметёт снегом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^