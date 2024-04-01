Передачу показывают по воскресеньям
В Монголии растёт рейтинг программы «Во саду ли в огороде» (возрастное ограничение 12+). Автор проекта – заслуженный агроном России, доктор сельскохозяйственных наук, профессор БГСХА, депутат Народного Хурала Анатолий Кушнарёв.
Передача выходит в субботу и воскресенье в 19 часов в эфире монгольского телеканала AIST Global.
- Передача Анатолия Кушнарёва полюбилась монгольскому народу тем, что в ней очень лёгкая подача информации. Между тем, это профессиональный взгляд опытного учёного, агронома с весомым опытом в отрасли,- отметили зрители соседнего государства.
В Бурятии передача выходит в эфир уже 30 лет. Первый выпуск состоялся 18 марта 1994 года. Анатолий Кушнарёв рассказывает о сезонных посадках, о прикорме растений, уборке сорняков, сборе урожая, а также делится другими премудростями огородника. Передачу смотрят не только жители Бурятии, но соседних регионов – Забайкальского края и Иркутской области. А теперь и монгольские зрители.
Жителям Монголии пришлась по душе бурятская передача «Во саду ли, в огороде»
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