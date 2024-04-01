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В Бурятии начался весенний призыв

В Бурятии начался весенний призыв
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего в ДФО планируется призвать более 9500 человек

В Бурятии весенний призыв граждан на военную службу.

В Восточном военном округе весенний призыв стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. При этом сроках призыва имеется ряд исключений:

- граждане, проживающие в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в таких как в Республике Саха (Якутия), Забайкальском, Камчатском, Хабаровском краях и Чукотском автономном округе, будут призываться с 1 мая по 15 июля;

- мужчины, ведущие преподавательскую деятельность образовательных организациях, также будут призваны 1 мая по 15 июля;

- граждане, работающие в сфере сельского хозяйства, к весеннему призыву не привлекаются.

Из Дальневосточного федерального округа в весеннем призыве 2024 года планируется призвать более 9500 человек.

- Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, не будут принимать участие в специальной военной операции. Военнослужащие, отслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут уволены в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, - подчеркнули в пресс-службе Восточного военного округа.

Отправки призывников запланированы на вторую декаду мая.

военнослужащие призывники

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