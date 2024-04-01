Всего в ДФО планируется призвать более 9500 человек
В Бурятии весенний призыв граждан на военную службу.
В Восточном военном округе весенний призыв стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. При этом сроках призыва имеется ряд исключений:
- граждане, проживающие в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в таких как в Республике Саха (Якутия), Забайкальском, Камчатском, Хабаровском краях и Чукотском автономном округе, будут призываться с 1 мая по 15 июля;
- мужчины, ведущие преподавательскую деятельность образовательных организациях, также будут призваны 1 мая по 15 июля;
- граждане, работающие в сфере сельского хозяйства, к весеннему призыву не привлекаются.
Из Дальневосточного федерального округа в весеннем призыве 2024 года планируется призвать более 9500 человек.
- Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, не будут принимать участие в специальной военной операции. Военнослужащие, отслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут уволены в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, - подчеркнули в пресс-службе Восточного военного округа.
Отправки призывников запланированы на вторую декаду мая.
В Бурятии начался весенний призыв
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