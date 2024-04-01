На этот раз отключения пройдут на территории Октябрьского района
С 1 апреля по 5 апреля на территории Октябрьского района Улан-Удэ планируют отключение электроэнергии, сообщает районная администрация.
Так, с 1 по 5 апреля нет света с 9:00 до 17:00 в п. Забайкальский, 13 квартал, 2-3, 14 квартал, 1-14, 15 квартал, 1-17, 17 квартал, 11-18, 18 квартал, 2-6, 19 квартал, 1-24, 20 квартал, 1-8.
1 апреля с 9:00 до 17:00 и с 3 по 5 апреля с 9:00 до 17:00 отключается электричество в п. Забайкальский, 17 квартал, 17-18, 18 квартал, 1-19, 31а, 19 квартал, 10, 20 квартал, 11-42, 10/9, 21 квартал, 3-21, 22 квартал, 1-2, 25 квартал, 1-2, 29 квартал, 3, 43в, 43г, 43б, микрорайон Тепличный, 6-15, ул. Речная 43б, 43а, насосная МУП «Водоканал» 20 квартал.
2 апреля с 9:00 до 17-00 отключение по адресам: ул. Залесная, 28-128, ул. пер. Саратовский, 38-41.
4 апреля с 10:00 до 17:00 нет света по адресам: ул. Крылова, 1-17, ул. Пермская, 2-47, ул. Тулаева, 63-119, ул. Уфимская, 1-19, ул. Лебедева, 22-113, ул. Успенского, 1-54, ул. Безымянная, 1-15, ул. Талецкая, 1-15, ул. Таёжная, 54-112, детприемник по ул. 502 км, 125, ул. Ключевская, 43, сад «Энергетик», скважина №5 («Водоканал»), СТ «Удинский», СНТ «Вишня», «Вишня-2», ООО «Авторынок» по ул. Тулаева, 112, ООО «Хлебушек», ПГСК №252, ООО «Лотос», ООО «Промгражданстрой», АО «Сельстройкомплект».
В районе Улан-Удэ с 1 по 5 апреля не будет света
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