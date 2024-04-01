Мужчину дважды останавливали нетрезвым за рулём
Житель Селенгинского района Бурятии признан виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.
- В судебном заседании установлено, что мужчина в ноябре 2022 года привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В июле 2023 года он вновь сел за руль автомобиля, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Гусиноозёрский городской суд назначил виновному 280 часов обязательных работ и лишил его водительских прав на два года. Автомобиль «Тойота Корона», на котором совершено преступление, конфискован в доход государства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2023 году в Бурятии арестовали порядка 500 транспортных средств, более 330 из которых конфисковано в пользу государства.
Житель Бурятии лишился «Тойоты Корона» из-за выпивки
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