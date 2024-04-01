Прокуратура помогла улан-удэнцу выйти на пенсию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Стаж подтвердили бывшие коллеги



Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ помогла 62-летнему местному жителю в назначении заслуженной пенсии.



«Установлено, что отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по республике в связи с отсутствием сведений индивидуального учёта и поступлений взносов от работодателя в страховой стаж для назначения мужчине пенсии не включил период его работы на частном предприятии», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



За помощью мужчина обратился в прокуратуру. Бывшие коллеги улан-удэнцы подтвердили факт трудовых отношений. Также были получены другие сведения, позволившие прокурору района обратиться в суд за защитой прав мужчины.



Суд исковые требования о включении в страховой стаж мужчины периода его работы на предприятии и назначении пенсии по старости с момента подачи заявления удовлетворил в полном объёме.



Решение суда вступило в законную силу.

