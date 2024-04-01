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Прокуратура помогла улан-удэнцу выйти на пенсию

Прокуратура помогла улан-удэнцу выйти на пенсию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Стаж подтвердили бывшие коллеги

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ помогла 62-летнему местному жителю в назначении заслуженной пенсии.

«Установлено, что отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по республике в связи с отсутствием сведений индивидуального учёта и поступлений взносов от работодателя в страховой стаж для назначения мужчине пенсии не включил период его работы на частном предприятии», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

За помощью мужчина обратился в прокуратуру. Бывшие коллеги улан-удэнцы подтвердили факт трудовых отношений. Также были получены другие сведения, позволившие прокурору района обратиться в суд за защитой прав мужчины.

Суд исковые требования о включении в страховой стаж мужчины периода его работы на предприятии и назначении пенсии по старости с момента подачи заявления удовлетворил в полном объёме.

Решение суда вступило в законную силу. 
прокуратура пенсии

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