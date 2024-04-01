В районе Улан-Удэ рассказали, когда отключат свет

Его будут выключать с 1 по 5 апреля



С 1 апреля по 5 апреля в Железнодорожном районе Улан-Удэ запланировано отключение электроэнергии, сообщает районная администрация.



1 апреля с 9:00 до 12:00 отключат свет по следующим адресам:

- ул. Герцена, 43-75, 41a, 43a, 30a, 36a, 34a, 38a, 40a, 59a, 47a, 48a, 45a, 486, 56a, 506, 50a, 49a, 496, 53a, 54a, 67д, 48е, 52a, ул. Горная 9, ул. Невского, 36-86, ул. пер. Невский, 71, ул. Огарёва, 32-193.

С 12:00 до 17:00:

- ул. Заиграевская, 2-25, ул. Пролетарская, 1-9, 11a, 13a, поликлиника «Индра» по ул. Заиграевская, 20, детсад №10 «Одуванчик» по ул. Заиграевская, 7, ПHC по ул. Заиграевская 16.

С 13:00 до 17:00:

- ул. Буйко, 31-39, ул. Фадеева, 1-19, 51a, ул. Иванова, 19, ГСК №121 по ул. Фадеева.



2 апреля с 9:00 до 12:00:

- ул. Авиационная, 1-123, ул. Железнодорожников, 3-48, 48a, ул. Таганская, 2-117, ул. Школьная, 9-84, ул. Таганская, 19, 113a.

С 13:00 до 17:00:

- ул. Кошевого, 5-33, 162, 168, ул. Тюленина, 2-29, ул. Шевцовой, 2-10, 8a, 16, 10a, 14, 4a, ул. Земнухова, 2-23, 161, ул. Громова, 2a, ул. Парижской Коммуны, 1-24, ул. Смирнова, 1-25, скважина (MУП «Водоканал»).



3 апреля с 9:00 до 12:00:

- ул. Комарова, 74-100, ул. Ольховая, 2-79, п. Зелёный, 49, ул. Лучистая, 12-86, ул. Седова, 51, п. Загорск, 8-88, ул. Восточная;

- ул. Огарева, 1-30, ул. Чехова, 1-30, ул. Гарнаева, 17-35, пер. Герцена, 1-5, пер. Одесский, 1-10.

С 13:00 до 17:00:

- ул. Севастопольская, 4-16, отдел полиции, ул. Столичная, 3, 3а, бассейн, торговые павильоны, ул. Балдынова, 2.

С 13:00 до 15:00:

- МУ «Горлесхоз», Верхняя Берёзовка.



4 апреля с 9:00 до 17:00:

- ул. Хоринская, 1-10, пожарная часть ВПЧ-5, пункт учёта холодной воды (MУП «Водоканал»), учебный корпус №1 Улан-Удэнского инженерно-педагогического колледжа по ул. Хоринская, 1, Туполева, 21, «ГАП-2», подсобное хоз-во ул. Хоринская, 1, ул. Антонова, 73-79, СТО «Восточный», ГК №258, ООО «Профстрой», ГК №307, CНT «Восход», коллективный сад «Ветеран- 1», подсобное хозяйство, ул. Черемшинская, ул. Аэродромная, 1-10, в/ч 635594, Аэродром.

С 10:00 до 17:00:

- ул. Артёма, 1-18, 18a, ул. Музейная, 180.



5 апреля с 9:00 до 17:00:

- п. Аршан, ДНТ «Градостроитель», ул. Градостроителей, 63-95, ул. Аршанская, 60-176.

