Тепла не будет в двух районах города
1 апреля в Октябрьском и Железнодорожном районах Улан-Удэ отключат отопление и горячее водоснабжение. Отключения пройдут для производства ремонтных работ на тепловых сетях.
Как сообщает администрация Октябрьского района, отключат потребителей по следующим адресам:
- с 10:00 до 14:00 по ул. Брусничная, 1, 2, 3, 3а, 4, 5; ул. Мостостроителей 1-й проезд, 1, 4, 5а, 6, 8; ул. Мостостроителей 9-й проезд, 5, 5а; ул. Мостостроителей 10-й проезд, 1;
- с 9:00 до 13:00 по ул. Павлова, 61, 63, 65; ул. Сахьяновой, 13.
В некоторых домах Улан-Удэ отключат отопление и горячую воду
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