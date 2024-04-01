Жители Бурятии массово устремились на отдых в санатории

В республике набирают популярность здравницы и курорты



Портал «Санатории-России.рф» подвёл итоги санаторного-курортного сезона в дальневосточных регионах в первом квартале (с января по март) 2024 года. За 12 месяцев спрос на отдых в санаториях в Бурятии вырос на 9% – по этому показателю республика оказалась четвёртой в ДФО. В топ-5 также вошли Чукотка, Приморье, Еврейская автономная область и Якутия.



Жители Бурятии едут в здравницы и на курорты в основном для лечения кардиологических, заболеваний опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта. Большинство отдыхающих там – люди старше 55 лет. Стало больше и гостей от 35-ти до 44-х. Далее идут те, кому от 45-ти до 54-х.

