В Бурятии ищут владельца бычка, попавшего в беду

Животное угодило в канаву



В селе Бичура ищут владельца бычка, угодившего в канаву. Животное обнаружили в выходные на в районе улицы Смолина на месте слива отходов, за маслозаводом. О попавшем беду животном сообщили в местной Viber-группе «Бичура-инфо. 24/7».



Животное вытащили из канавы и разглядели бирку на ухе. Фотографию бирки также разместили в группе с просьбой откликнуться хозяина скотины.

