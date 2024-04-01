Животное угодило в канаву
В селе Бичура ищут владельца бычка, угодившего в канаву. Животное обнаружили в выходные на в районе улицы Смолина на месте слива отходов, за маслозаводом. О попавшем беду животном сообщили в местной Viber-группе «Бичура-инфо. 24/7».
Животное вытащили из канавы и разглядели бирку на ухе. Фотографию бирки также разместили в группе с просьбой откликнуться хозяина скотины.
В Бурятии ищут владельца бычка, попавшего в беду
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