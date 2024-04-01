До +10 потеплеет в Бурятии

Некоторые районы и столицу республики заметёт снегом



В понедельник, 1 апреля, в большинстве районов Бурятии обещают небольшой, а местами – умеренный снег, в том числе – мокрый. Днём по республике – от +5 до +10, где-то – от -4 до +1 градуса. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 15-19 м/с.



Осадки ожидаются и в Улан-Удэ. В дневное время в столице – от +6 до +8 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.