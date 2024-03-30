В Улан-Удэ семимесячному малышу провели сложную операцию

Это был второй этап на пути к восстановлению функций кишечника маленького пациента



В Детской республиканской клинической больнице 7-месячному малышу провели сложную операцию по низведению прямой кишки. Операция длилась 4 часа. Это был второй этап на пути к восстановлению функций кишечника маленького пациента. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.



В больнице в продолжение рабочего визита ведущих специалистов Детской городской клинической больницы имени Филатова (г. Москва) - Ольги Мокрушиной, заместителя главного врача по хирургии, детского хирурга высшей квалификационной категории, д.м.н., профессора, и Марины Левитской - детского уролога высшей квалификационной категории, к.м.н. - состоялся мастер-класс по видеоассистированной брюшно-промежностной анопластике.



7-месячному малышу с атрезией ануса провели операцию по низведению прямой кишки и установке стомы.



- Трансляцию из операционной могли наблюдать врачи медицинских учреждений нашей республики в онлайн-формате, которая сопровождалась лекциями от Марины Владимировны Левитской. Врач-уролог рассмотрела вопросы, касаемые CAKUT- синдрома, обструктивной уропатии (синдром, который возникает при нарушении оттока мочи) у новорожденных и детей грудного возраста, тактику лечения гидронефроза, - сообщили в медучреждении.



- У Ольги Геннадьевны замечательная школа. Понравилось всё: начиная от момента выведения стомы до наложения швов. Спасибо больнице за возможность учиться у таких профессионалов, ведущих специалистов в области колопроктологии, - поблагодарил Кишикто Пунсуков, заведующий оперблоком ДРКБ, детский хирург-уролог.



Учитывая малый вес ребёнка и другие пороки развития, малышу предстоит ещё один этап операционного вмешательства, но сначала нужно дождаться полного восстановления, - говорят врачи.

