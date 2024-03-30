Женщина обманула клиентов, пообещав им подобрать, забронировать и оплатить туристский продукт
Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда Улан-Удэ от 31 января 2024 года в отношении горожанки, которая осуждена за незаконное присвоение денежных средств.
Женщина, будучи зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, за вознаграждение взяла на себя обязательства по поручению и за счёт клиентов подобрать, забронировать и оплатить туристский продукт. С 15 ноября 2021 года по 12 августа 2022 года она присвоила вверенные ей деньги в 2,6 млн рублей, причинив 21 потерпевшему материальный ущерб в крупном и значительном размерах.
Улан-удэнка осуждена к 6 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет.
- Обжалуя приговор, прокурор указал на мягкость приговора вследствие совершения осуждённой преступлений в отношении значительного количества потерпевших и отсутствия данных о возмещении им вреда. Просил назначить наказание в виде реального лишения свободы, - сообщили в Верховном суде Бурятии.
Суд апелляционной инстанции исключил из приговора указание об условном осуждении и определил отбывание жительницей Улан-Удэ наказания в исправительной колонии.
Однако, принимая во внимание наличие у осуждённой на иждивении малолетнего ребёнка, суд апелляционной инстанции отсрочил отбывание женщиной наказания до достижения ребёнком 14-летнего возраста.
В Улан-Удэ предпринимательница осуждена за присвоение 2,6 млн рублей
Общество, Фото:
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Женщина обманула клиентов, пообещав им подобрать, забронировать и оплатить туристский продукт
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