Полпред в ДФО Юрий Трутнев рассказал о подготовке к играм «Дети Азии»

Они пройдут в июне-июле

VIII летние Международные спортивные игры «Дети Азии» станут крупным международным событием. Об этом со ссылкой на полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева сообщает телеграм-канал правительства России.

Отмечается, что «подготовка к проведению мероприятия идёт полным ходом, включая обеспечение безопасности и культурную программу».

Игры «Дети Азии» – это проект, зарождённый в Якутии, который уже на протяжении почти 30 лет занимает важное место в спортивном мире. Молодые спортсмены соревнуются в духе уважения и дружбы.

Как сообщал «Байкал-Daily», игры пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля.

Более 3 тысяч юных спортсменов из 25 стран соберутся, чтобы соревноваться в 17 обязательных и 5 дополнительных видах спорта.

Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся по летним и зимним видам спорта среди детей и юношества в индивидуальных и командных видах спорта. Посвящённые 100-летию современного Олимпийского движения, первые игры состоялись в 1996 году в Якутске по инициативе первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева. Якутия признаётся основателем игр.





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