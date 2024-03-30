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Полпред в ДФО Юрий Трутнев рассказал о подготовке к играм «Дети Азии»

Общество, 

Они пройдут в июне-июле

VIII летние Международные спортивные игры «Дети Азии» станут крупным международным событием. Об этом со ссылкой на полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева сообщает телеграм-канал правительства России.

Отмечается, что «подготовка к проведению мероприятия идёт полным ходом, включая обеспечение безопасности и культурную программу».

Игры «Дети Азии» – это проект, зарождённый в Якутии, который уже на протяжении почти 30 лет занимает важное место в спортивном мире. Молодые спортсмены соревнуются в духе уважения и дружбы.

Как сообщал «Байкал-Daily», игры пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля.

Более 3 тысяч юных спортсменов из 25 стран соберутся, чтобы соревноваться в 17 обязательных и 5 дополнительных видах спорта.

Справка:

Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся по летним и зимним видам спорта среди детей и юношества в индивидуальных и командных видах спорта. Посвящённые 100-летию современного Олимпийского движения, первые игры состоялись в 1996 году в Якутске по инициативе первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева. Якутия признаётся основателем игр.

«Дети Азии» проводятся каждые четыре года под патронатом ЮНЕСКО, Международного Олимпийского комитета и при поддержке президента и правительства России, Олимпийского совета Азии, Олимпийского комитета России. За всё время проведения в играх приняли участие более 15 000 юных спортсменов из стран Азии и регионов Российской Федерации.

Цель игр - пропаганда идей Олимпийского движения, развития детско-юношеского спорта и укрепления международного спортивного сотрудничества.

Из-за пандемии ковида в 2020 году игры не проводились. Они прошли в 2022 году во Владивостоке. В играх участвовали представители 20 стран. Спортсмены из Бурятии в составе сборной ДФО завоевали на них, как сообщал «Байкал-Daily», 17 наград.

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