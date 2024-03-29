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В Бурятии скотомогильник превратился в проходной двор

В Бурятии скотомогильник превратился в проходной двор
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Трупы животных валялись где попало

На территории скотомогильника в Бичурском районе Бурятии обнаружили трупы животных, шкуры, головы, кости, шерсть без идентификации с признаками тления. Всё это находилось вне биотермической ямы на земле. Также имеются свежие трупы животных и биоотходы.

Металлические ворота при въезде на территорию скотомогильника открыты постоянно (ночью и в выходные тоже). Таким образом войти туда может кто угодно – и люди, и животные. Всё это создаёт реальным угрозу причинения вреда окружающий среде, животным и местным жителям.

Нарушение выявила прокурорская проверка, после этого на место отправился государственный инспектор управления Россельхознадзора.

- Наличие возможности несанкционированного доступа на территорию скотомогильника людей и животных, нахождение трупов животных (биологических отходов) с признаками разложения и тления на почве, вне биотермической ямы, является нарушением. Утилизация умеренно опасных биологических отходов путём захоронения в скотомогильниках или отдельно стоящих биотермических ямах должна осуществляться под наблюдением государственного специалиста в области ветеринарии, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Собственником скотомогильника является администрация Бичурского района, которая не обеспечила утилизацию умеренно опасных биологических отходов.

- Нарушение вышеуказанного нормативного акта образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 10.6. КоАП РФ – «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», - отметили в Россельхонадзоре.

По итогам проверки заключение специалиста направлено прокурору Бичурского района.
скотомогильник

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