29 марта

28 марта

Популярное

В Улан-Удэ жителей отдалённого микрорайона пугают странные люди

В Улан-Удэ жителей отдалённого микрорайона пугают странные люди
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они кружат около одного из пригородных ДНТ

Недавно в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» появился тревожный пост. Его написали жители ДНТ «им. Тимирязева», что на Верхней Берёзовке. По словам местных, каждую весну на горе у леса, недалеко от дачного товарищества, появляются неадекватные люди.

- Ходят по лесу у дороги, копают, ищут. В ограду заглядывают, детей пугают, – говорится в публикации. – Машины ездят разные и так же ищут.

Жители ДНТ заявили, что это наркоманы и признались, что такое количество пристрастившихся к запрещённым веществам их пугает.

- Мы уже научены опытом прошлых лет – установили видеонаблюдение. Обходите наш район стороной, – обратились в паблике к странным гражданам, пригрозив им МВД. – Достали.

В комментариях к записи участники сообщества призвали не выжидать, а звонить в правоохранительные органы. «Закладки они прячут/ ищут, что непонятного?», – заявили интернет-пользователи.
соцсети наркоманы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ жителей отдалённого микрорайона пугают странные люди
В Улан-Удэ жителей отдалённого микрорайона пугают странные люди
Общество, 29.03.2024
Они кружат около одного из пригородных ДНТ
Большинство улан-удэнцев не требуют официальный отказ в приёме на работу
Большинство улан-удэнцев не требуют официальный отказ в приёме на работу
Общество, 29.03.2024
Такой документ за год запросили только у 3% компаний

«Плюшевое чудо» встретили в заказнике в Бурятии
«Плюшевое чудо» встретили в заказнике в Бурятии
Общество, 29.03.2024
«Обгрызает почки», - поделилась экскурсовод
Жителям Бурятии ради денег приходится халтурить в выходные
Жителям Бурятии ради денег приходится халтурить в выходные
Общество, 29.03.2024
Они подрабатывают таксистами и курьерами
Облик будущего Нацмузея Бурятии за три с лишним миллиарда кардинально изменился
Облик будущего Нацмузея Бурятии за три с лишним миллиарда кардинально изменился
Общество, 29.03.2024
Вместо здания в виде цветка в центре города решили построить кое-что другое
В центре Улан-Удэ на три с половиной месяца перекроют дороги
В центре Улан-Удэ на три с половиной месяца перекроют дороги
Общество, 29.03.2024
Там затеяли масштабное обновление теплосетей
Иволгинский район Бурятии готов к пожароопасному сезону
Иволгинский район Бурятии готов к пожароопасному сезону
Общество, 29.03.2024
Бороться с пожарами готовы 160 человек
В Бурятии жители райцентра маются с оживлённым перекрёстком
В Бурятии жители райцентра маются с оживлённым перекрёстком
Общество, 29.03.2024
Кяхтинцы жалуются на идущих «вразвалочку» пешеходов и участившиеся ДТП
На Шишковке в Улан-Удэ поймали пять собак
На Шишковке в Улан-Удэ поймали пять собак
Общество, 29.03.2024
С начала года это уже второй рейд в микрорайоне

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^