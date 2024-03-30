В Улан-Удэ до 4 градусов тепла

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике налаживается погода



По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 30 марта, в большинстве районов республики преимущественно без осадков, по юго-западу и южному Прибайкалью возможен небольшой снег. Днём 0,+5, местами -3,-8, по южной половине до +6,+11. Ветер северный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с.



В Улан-Удэ сегодня без осадков. Ветер северный 4-9 м/с. Днём 2-4 градуса тепла.



