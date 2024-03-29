Родители выпускников Бурятии написали пробный ЕГЭ

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

В районных школах прошла всероссийская акция



В Бурятии родители выпускников муниципальных районных образовательных учреждений написали пробный ЕГЭ по истории. Данное мероприятие проходит с целью ознакомления родителей с процедурой экзамена и снятия напряжения, связанного с подготовкой к экзамену.



- Родителям учащихся 10-11 классов было предложено написать сокращённый вариант ЕГЭ по истории, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов. Акция была призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое экзаменационной процедурой, - подчеркнули в министерстве образования РБ.



Родители из Окинского, Бичурского, Северо-Байкальского, Заиграевского, Хоринского, Закаменского, Еравнинского и Прибайкальского районов получили представление о том, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ и как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена.



Единый государственный экзамен – процедура волнительная. Причём, как показывает практика, родители волнуются гораздо больше, чем сами школьники. Вместо того чтобы стать «группой поддержки», они невольно нагнетают обстановку и создают ещё больший стресс. Чтобы исправить ситуацию, представители районных управлений образованием поддержали всероссийскую акцию «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».



В Бичурском, Северо-Байкальском районах акцию провели 18 марта, в Окинском и Хоринском 22 марта, в Заиграевском 27 марта, 26 марта в Прибайкальском и Закаменском, 28 марта в Еравнинском районе.



- Сегодня я побывала на ЕГЭ по истории, прошла всю процедуру от начала до конца. Для меня это было новинкой и, в принципе, ничего страшного я там не увидела и не услышала. Всё не так, как я представляла до этого, якобы ЕГЭ – это «страшно», «как дети через это проходят» и т.д. Если быть готовым к предмету, переживать и нервничать особо не о чем, не нужно накручивать детей и себя. Нам дали 8 заданий, и мы справились с ними, конечно, у детей больше заданий, но и времени у них тоже достаточно. Теперь я буду спокойнее относиться к экзамену и детей настраивать на спокойствие и уверенность в себе, - поделилась мама выпускницы из Бичурского района.



Кроме этого, участие в акции принимали представители органов местного самоуправления и местные СМИ.



