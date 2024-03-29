В Бурятии выбрали лучших театральных деятелей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Церемония награждения прошла в Бурятском театре драмы



27 марта в Улан-Удэ отпраздновали Международный день театра. В рамках праздника в столице Бурятии было проведено ежегодное шоу «Браво», где по традиции были представлены номера, а лучшие театральные деятели республики получили заслуженные награды.



Как сообщает пресс-служба Бурятского театра драмы, номинации выиграли:



1. «Лучшая мужская роль» - Солбон Субботин, заслуженный артист Республики Бурятия, за роль Старшины Васкова в спектакле «Үүрэй хираан эндэ аалин-аалин» (12+), по повести Бориса Васильева, режиссёр Олег Юмов (Государственный Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева).



2. «Лучшая женская роль» - Алла Натансон, народный артист Республики Бурятия, за роль матери в спектакле - экзерсисе «На грани слёз» (16+) по пьесе Жан-Люка Лагарса, режиссёр - Владимир Витин (Молодёжный Художественный театр).



3. «Лучшая женская роль второго плана» - Оюна Дарижапова, за партию Аманатка в национальной опере «Эреэхэн» (12+) композитора Баира Дондокова, режиссёр Олег Юмов (Бурятский государственный академический театр оперы и балета).



4. «Лучшая мужская роль второго плана» - Игорь Рубцов, за роли «Ветер Баргузин» и «папа Мунко-Жаргал» в спектакле «Волшебный платок бабушки Дари» (0+) по мотивам сказки А. Виноградовой (Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр»).



5. «Лучшая режиссёрская работа» - Эрдени Жалсанов, Заслуженный деятель искусств Республики Бурятия, режиссёр-постановщик спектакля «Каштанка. Прогулка по Верхнеудинску» (12+) по мотивам рассказа А.П. Чехова в Бурятском республиканском театре кукол «Ульгэр» (Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр»).



6. «Лучший сценограф» - Светлана Пузакова, за работу в спектакле «Жить или нЕжить» (12+) государственного Русского драматического театра имени Николая Бестужева. (Русский драматический театр им. Н.А.Бестужева).



7. «Лучшая оперная партия» - Билигма Ринчинова, заслуженный артист Российской Федерации, за партию Эреэхэн в национальной опере «Эреэхэн» (12+) композитора Баира Дондокова, режиссёр Олег Юмов (Бурятский театр оперы и балета).



8. «Лучшая балетная пара» - Анастасия Цыбенова, заслуженный артист Республики Бурятия, за партию Фортуны, в балете «Кармина Бурана» (12+) Карла Орфа. Хореография Георгия Ковтуна, Балетмейстер возобновления — Заслуженный артист РФ Баярто Дамбаев. (Бурятский театр оперы и балета).



9. «Служитель театра» - Лидия Примакова, заслуженный артист Бурятии (Русский драматический театр им. Н.А.Бестужева).



10. «Специальная премия экспертного совета при правлении СТД РБ» - спектакль «Үүрэй хираан эндэ аалин-аалин» (12+), по повести Бориса Васильева, режиссёр Олег Юмов (Государственный Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева).



Также были вручены именные премии от народной артистки Бурятии и России Ларисы Егоровой:

- «Лучшая женская роль» - Ольга Ранжилова, заслуженный артист РБ, за роль Лори, спектакль «Долгин» (16+), который вошел в «Лонг лист» Золотая маска.

- «Лучшая женская роль второго плана» - Дарима Гылыкова, заслуженная артистка Республики Бурятия, за роль Полинки Егоровой, спектакль «Yүрэй хираан эндэ аалин-аалин» (12+) режиссёра Олега Юмова по повести Бориса Васильева.

