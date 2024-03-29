Кое-где воздух прогреется до семи градусов тепла
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 марта, по юго-западу и южному Прибайкалью республики местами небольшой снег, по остальной территории без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 15 м/с. Температура днём 0,-5, местами +2,+7, по северной половине -6,-11.
В Улан-Удэ без осадков. Днём 0, -2, ветер северо-западный с порывами до 14 м/с.
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Заявки принимаются до 10 апреля
Он растёт в аймаке Баянхонгор
Он пройдёт в столице республики
Участвовать будут юноши, начиная от 2007 года рождения и младше
Для создания макета БТР им понадобилось два месяца
Её маршрутом станет дорога-дублёр Байкало-Амурской магистрали
Соответствующее соглашение республика подписала с ссузами региона
Муниципальный маршрут оказался не по душе местным жителям
В большинстве районов их отменят в мае
Соревнования выиграла команда республиканского педагогического колледжа
Они расположены в 7 районах республики
Их заметили в Тункинском национальном парке
В будние дни график останется прежним
Авторам проектов предоставят гранты общей суммой в 2 млн рублей
Клавдия Клочихина стояла у истоков Желтуринского казачьего хора