В Агинском округе стартовали всероссийские соревнования по стрельбе из лука

Турнир продлится по 31 марта



Сегодня, 28 марта, в Агинском Бурятском округе начались всероссийские соревнования по стрельбе из лука памяти заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона Игр «Дружба-84», кавалера ордена «Знак Почёта» Мунко-Бадра Дашицыренова. Турнир проходит в посёлке Могойтуй, сообщили в пресс-службе администрации округа.



По официальной программе сегодня день заезда и пристрелки, но из-за большого количества участников уже с 11 часов идёт квалификационный раунд – первая смена участников. На соревнования приехали 398 лучников из Бурятии, Якутии), Тувы, Иркутской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Забайкальского края.



Также на сегодня запланированы официальная пристрелка, совещание с представителями команд и заседание судейской коллегии. 29 марта с 10:00 стартует квалификационный раунд соревнований. В 13:00 начнётся торжественное открытие. 30 марта с 9:00 состоится продолжение соревнований: 1/8, 1/4 и 1/2 личного первенства, командное первенство и абсолютное первенство среди спортсменов и тренеров. 31 марта с 9:00 часов – финалы соревнований и торжественное закрытие.



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