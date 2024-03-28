Он растёт в аймаке Баянхонгор
Самое толстое дерево в Монголии находится в аймаке Баянхонгор. Об этом сообщили в новостном агентстве «Монцамэ».
В 170 километрах от центра сомона Шинэжинст, в природном заповеднике «Гоби», растёт дерево, которое считается самым толстым в Монголии. Его ещё называют царь-тополь. Его толщина составляет 7 метров. Чтобы обхватить его, понадобится семеро взрослых человек. Недалеко от царя-дерева находится известный оазис Баянбурд.
Природа аймака Баянхонгор похожа на природу Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Внутренней Монголии, провинции Ганьсу и района озера Кукунор, расположенных неподалёку от аймака.
Кроме Баянхонгора, в Монголии тополя растут в Баянголе и Цагаан дэрст сомона Номгон аймака Умнеговь, Жааханшанд и Мухарын ам сомона Баяндалай, Аж Богде сомона Богд аймака Уверхангай. В аймаках Баянхонгор, Ховд, Говь-Алтай, Уверхангай и Умнеговь в 30 оазисах гобийского региона зарегистрировано 53 тысячи тополей. Также тополя растут на самом севере Монголии и в аймаке Говьсумбэр.
Разнообразие и возраст тополей влияет на сохранение экологического баланса. Они растут в песчаных местах. Высота тополя обычно составляет 6-10 метров, а листья имеют 7-8 различных форм.
Тополь цветёт в начале мая, а семена созревают в начале июля. Условия выращивания относительно ограничены, поскольку крупный рогатый скот поедает и повреждает молодые ветки деревьев. Также жители Гоби используют тополя для изготовления предметов быта.
Самым толстым деревом Монголии стал тополь
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Участвовать будут юноши, начиная от 2007 года рождения и младше
Для создания макета БТР им понадобилось два месяца
Её маршрутом станет дорога-дублёр Байкало-Амурской магистрали
Соответствующее соглашение республика подписала с ссузами региона
Муниципальный маршрут оказался не по душе местным жителям
В большинстве районов их отменят в мае
Соревнования выиграла команда республиканского педагогического колледжа
Они расположены в 7 районах республики
Их заметили в Тункинском национальном парке
В будние дни график останется прежним
Авторам проектов предоставят гранты общей суммой в 2 млн рублей
Клавдия Клочихина стояла у истоков Желтуринского казачьего хора
Соревнования проходили в Азербайджане
Турнир продлится по 31 марта
Он должен быть готов через год