«Не выдержит и веса рыбацкого сундука»: В Бурятии напомнили о тонком льде

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Для любителей подлёдного лова риск провалиться увеличивается с каждым днём



Лед на водоёмах Бурятии стремительно тает. Синоптики обещают рекордное потепление уже на следующей неделе



Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы предостерегли рыбаков от выхода на лёд:



«Для любителей подлёдного лова риск провалиться увеличивается с каждым днём. Среднесуточная температура воздуха выше нуля, продержавшаяся более трёх дней, на 25% снижает прочность льда. Дожди, туманы и солнечные лучи способствуют разрушению кромки льда сверху, снизу помогают подводные ключи и усилившиеся весной течения. Лёд тает на глазах. Очевидно, что подлёдная рыбалка по последнему льду – опасное для жизни занятие».



Спасатели рекомендуют не выходить на водоём без спасательных средств, в одиночку и во время осадков, а также тщательно следить за прогнозом погоды. Если утренний лёд ещё может выдержать вес человека, то нагревшись на солнце, он не выдержит веса даже одного рыбацкого сундука.



