В Бурятии сообщили, сколько семей потратили маткапитал на улучшение жилищных условий

В общей сложности на эти цели семьям перечислили около 3 миллиардов рублей



4 838 семьи в Бурятии распорядились материнским капиталом на улучшение жилищных условий в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Социального фонда России.



3,8 тысячи семей в Бурятии частично или полностью погасили материнским капиталом кредит либо первоначальный взнос на приобретение или строительство жилья. Другая тысяча семей улучшила жилищные условия без привлечения кредитных средств.



В общей сложности на эти цели семьям перечислили около 3 миллиардов рублей.



Потратить маткапитал на улучшение жилищных условий можно, когда ребёнку, давшему право на сертификат, исполнится три года. Исключение – погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке, в этом случае потратить средства сертификата можно сразу после рождения или усыновления ребёнка.



Для использования средств капитала приобретаемое или строящееся жилье должно находиться на территории РФ. Также важно оформить жилье в долевую собственность всех членов семьи.



С 2020 года подать заявление на приобретение жилья в ипотеку с использованием средств маткапитала стало возможно непосредственно в банке. Заявления и необходимые документы банки передадут территориальным органам СФР по электронным каналам связи.





