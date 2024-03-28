Её маршрутом станет дорога-дублёр Байкало-Амурской магистрали
В марте стартовала первая автоэкспедиция по дублёру Байкало-Амурской магистрали. Александр Еликов и Алексей Жирухин проедут весь БАМ на стандартном автомобиле, чтобы посетить все интересные локации, людей, которые строили магистраль, а также показать туристическую доступность этой дороги. Об этом будет снят многосерийный фильм.
Как сообщает министерство туризма РБ, Железнодорожная Байкало-Амурская магистраль проходит от Тайшета до Советской Гавани и пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровскому краю. Общая протяжённость магистрали – 4300 километров. Вдоль всей магистрали проходит автодублёр, который можно проехать только в холодное время года.
По БАМу проедет первая автоэкспедиция
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