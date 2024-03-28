Колония открыла свои двери для родственников осуждённых
В исправительной колонии строгого режима №2 в Улан-Удэ состоялся день открытых дверей для родственников осуждённых.
- Для гостей провели экскурсию по жилой и производственной зонам. Они своими глазами увидели, как отбывают наказание, живут и трудятся их родные. Помимо всего прочего, они посетили магазин и храм Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, расположенный на территории колонии, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.
После с осуждёнными и их родными побеседовал начальник отдела по воспитательной работе. Он рассказал о проводимых в колониях культурно-массовых и спортивных мероприятиях и напомнил о возможности замены неотбытой части наказания более мягким видом - принудительными работами.
В улан-удэнской колонии строгого режима прошёл день открытых дверей
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