В большинстве районов их отменят в мае
На региональных дорогах Забайкалья с 23 апреля будут поэтапно вводиться традиционные весенние и летние ограничения для большегрузов. Меры принимаются ради сохранности дорожной сети в период снеготаяния, паводка и высоких температур.
- Весной происходит переувлажнение грунтов из-за половодья и таяния снега, это ведёт к снижению несущей способности элементов трасс. Поэтому движение большегрузов ограничивают на некоторое время – дороги закрывают на «просушку», - рассказал замруководителя краевого министерства строительства Сергей Кривощёков.
В большинстве районов Забайкалья запрет на движение для большегрузов начнёт действовать во второй половине апреля с постепенной отменой в мае. В Могочинском, Тунгиро-Олекминском, Тунгокоченском и Каларском районах из-за климатических особенностей ограничения введут с 7 мая по 6 июня.
Ограничения не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, на транспортировку продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, животных, лекарств, ГСМ, семян, удобрений, почты, грузов при ЧС, а также на транспортные средства Минобороны РФ и международные грузоперевозки.
- Летом с 15 июня по 15 августа при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов вводится временное ограничение на перевозку тяжеловесных грузов на региональных трассах с асфальтобетонным покрытием. При этом в период с 21:00 до 9:00 перевозка разрешена, - добавил Сергей Кривощёков.
С полным графиком, а также с требованиями по допустимой нагрузке на ось транспортных средств можно ознакомиться на сайте министерства строительства Забайкальского края, сообщили в пресс-службе ведомства.
На дорогах Забайкалья введут сезонные ограничения для большегрузов
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