Улан-Удэ очищают от песка, высыпанного на дороги зимой

Общество, Фото: комбинат по благоустройству

Дороги расчистят к середине апреля



Улицы Улан-Удэ активно очищают от песка и мусора, сообщили в комбинате по благоустройству.



Так, за последние сутки с улиц города собрали и вывезли 18 полных КамАЗов песка, высыпанного на дороги зимой.



Уличный смёт с городских улиц убирают ежедневно с начала марта. Проезжие части очищают подметально-уборочные машины и тракторы-щётки, а тротуары подметают мини-тракторы и уборщики территорий.



Завершить комплексную работу по очистке основных дорог планируют 1 апреля, второстепенные дороги очистят к 15 апреля.



