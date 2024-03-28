Дороги расчистят к середине апреля
Улицы Улан-Удэ активно очищают от песка и мусора, сообщили в комбинате по благоустройству.
Так, за последние сутки с улиц города собрали и вывезли 18 полных КамАЗов песка, высыпанного на дороги зимой.
Уличный смёт с городских улиц убирают ежедневно с начала марта. Проезжие части очищают подметально-уборочные машины и тракторы-щётки, а тротуары подметают мини-тракторы и уборщики территорий.
Завершить комплексную работу по очистке основных дорог планируют 1 апреля, второстепенные дороги очистят к 15 апреля.
Улан-Удэ очищают от песка, высыпанного на дороги зимой
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