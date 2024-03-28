Житель Бурятии остался без «Жигулей» из-за пристрастия к пьяной езде

Пьяным он поехал из Хоринского района в Гусиноозёрск



Житель Хоринского района Бурятии лишился автомобиля из-за повторной пьяной езды.



- Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Не сделав должные выводы, в мае 2023 года после употребления спиртных напитков он вновь сел за руль автомобиля, на котором поехал в Гусиноозёрск. Там он был задержан сотрудниками ГИБДД, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Гусиноозёрский городской суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Виновному суд назначил 8 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % заработной платы в доход государства.



Кроме того, на основании решения суда автомобиль «Жигули» у водителя конфисковали и обратили в доход государства.



Приговор вступил в законную силу.

