В Закаменском районе капитально ремонтируют мост через Джиду
В селе Михайловке Закаменского района Бурятии открыли движение по временному мосту. Напомним, что здесь продолжается капитальный ремонт моста через реку Джида. Работы стартовали в конце прошлого года. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2025 году.
Проектом предусмотрен капитальный ремонт опор моста, пролётных строений, мостового полотна. Объект, протяжённостью 186 метров, будет освещён, оборудован барьерным и пешеходным ограждением, тротуарами.
- В настоящее время идёт демонтаж старого моста: разбирают перила, тротуарные блоки и балки. Изготавливают арматуры, каркас для опор моста. На объекте работает 25 человек и задействовано 5 единиц техники, - рассказал Игорь Бакшеев, главный инженер подрядной организации.
Как сообщили в министерстве транспорта РБ, кроме этого, в этом году в Закаменском районе ремонтируют участки дороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией с 250 по 260 км и с 260 по 272 км.
На юге Бурятии открыто движение по временному мосту
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