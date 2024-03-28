Ушёл из жизни один из старейших артистов Бурятии Олег Бабуев

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

Заслуженный артист России скончался на 71-м году жизни



27 марта, во Всемирный день театра, после непродолжительной болезни не стало одного из любимейших и старейших артистов Бурятии, актёра, с успехом исполнявшего на сцене родного Бурятского драматического театра и трагические, и комические роли, Олега Дамдиновича Бабуева.



Олег Дамдинович родился 20 января 1954 года в селе Дархинтуй Закаменского района Бурятии. В 1975 году окончил Дальневосточный государственный институт искусств и после его окончания с 1977 года начал служить в Бурятском драматическом театре имени Хоца Намсараева.



За годы творческой деятельности им было сыграно более 100 ролей в спектаклях мировой, русской и зарубежной классики, современной и национальной драматургии.



Олег Дамдинович Бабуев – заслуженный артист Бурятской АССР, народный артист Республики Бурятии, лауреат международного фестиваля юмористов в Улан-Баторе, заслуженный артист России, первый лауреат премии имени народного артиста РСФСР Чойжинимы Генинова, кавалер Ордена Дружбы, имя Олега Бабуева занесено в книгу почёта министерства культуры Республики Бурятия.



- Министерство культуры Республики Бурятия, республиканские и муниципальные учреждения культуры, а также родной коллектив государственного Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева выражают глубокие соболезнования родным и близким Олега Дамдиновича, почитателям его уникального таланта. Светлая память о замечательном человеке, всенародном любимце, заботливом муже, отце и дедушке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, благодарных зрителей, родных и близких, - сообщили в пресс-службе министерства.



Дата и место прощания станут известны позднее.



