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Ушёл из жизни один из старейших артистов Бурятии Олег Бабуев

Ушёл из жизни один из старейших артистов Бурятии Олег Бабуев
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры РБ
Заслуженный артист России  скончался на 71-м году жизни 

27 марта, во Всемирный день театра, после непродолжительной болезни не стало одного из любимейших и старейших артистов Бурятии, актёра, с успехом исполнявшего на сцене родного Бурятского драматического театра и трагические, и комические роли, Олега Дамдиновича Бабуева. 

Олег Дамдинович родился 20 января 1954 года в селе Дархинтуй Закаменского района Бурятии. В 1975 году окончил Дальневосточный государственный институт искусств и после его окончания с 1977 года начал служить в Бурятском драматическом театре имени Хоца Намсараева.

За годы творческой деятельности им было сыграно более 100 ролей в спектаклях мировой, русской и зарубежной классики, современной и национальной драматургии.

Олег Дамдинович Бабуев – заслуженный артист Бурятской АССР, народный артист Республики Бурятии, лауреат международного фестиваля юмористов в Улан-Баторе, заслуженный артист России, первый лауреат премии имени народного артиста РСФСР Чойжинимы Генинова, кавалер Ордена Дружбы, имя Олега Бабуева занесено в книгу почёта министерства культуры Республики Бурятия.

- Министерство культуры Республики Бурятия, республиканские и муниципальные учреждения культуры, а также родной коллектив государственного Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева выражают глубокие соболезнования родным и близким Олега Дамдиновича, почитателям его уникального таланта. Светлая память о замечательном человеке, всенародном любимце, заботливом муже, отце и дедушке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, благодарных зрителей, родных и близких, - сообщили в пресс-службе министерства.

Дата и место прощания станут известны позднее.

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