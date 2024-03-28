Днём в столице республики минусовая температура
По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 28 марта, по юго-западу республики ожидается небольшой снег, по остальной территории без осадков. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём 0,-5, по юго-западу до +1,+6, по северной половине местами -6,-11.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Днём 1-3 градуса мороза.
В Бурятии сохранится ветреная погода
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Общество, 28.03.2024
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