На Шишковке в Улан-Удэ пройдёт «собачий» рейд

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В том числе проверят домашних собак



28 марта в микрорайоне Шишковка состоится рейд по собакам, сообщает комитет городского хозяйства Улан-Удэ.



Во время рейда проверят порядок содержания домашних собак. Службы отлова также будут отлавливать безнадзорных животных.



Сообщить о нарушении правил содержания животных, оставить заявку на отлов можно по телефону оперативного штаба: 8(3012)22-66-62.



В мобильном пункте на улице Чертенкова, д.78 (вблизи алкомагазина) с 10:00 до 14:00 можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства животным и зарегистрировать их. Регистрация платная - 386 рублей.

