В том числе проверят домашних собак
28 марта в микрорайоне Шишковка состоится рейд по собакам, сообщает комитет городского хозяйства Улан-Удэ.
Во время рейда проверят порядок содержания домашних собак. Службы отлова также будут отлавливать безнадзорных животных.
Сообщить о нарушении правил содержания животных, оставить заявку на отлов можно по телефону оперативного штаба: 8(3012)22-66-62.
В мобильном пункте на улице Чертенкова, д.78 (вблизи алкомагазина) с 10:00 до 14:00 можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства животным и зарегистрировать их. Регистрация платная - 386 рублей.
На Шишковке в Улан-Удэ пройдёт «собачий» рейд
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На сцену вышли звёзды оперного искусства бурятской и российской сцены
Строители начали рыть котлован для обустройства фундамента амфитеатра
Постановление подписал губернатор
В том числе проверят домашних собак
Сейчас город приводят в порядок
Они находились там после комендантского часа
У иностранцев не было фитосанитарных сертификатов
В ночь на пятницу запланированы ремонтные работы
Там зафиксировано отставание от графика
Зафиксировано усиление ветра
Мужчина задолжал своим детям более миллиона рублей
Виновного сотрудника привлекли к административной ответственности
Распоряжение подписали власти одного из районов
В селе Верхняя Иволга отремонтируют улицу Центральная
Пассажирам пришлось продолжать путь пешком