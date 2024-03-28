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В Улан-Удэ проведут танцевальный конкурс-марафон

В Улан-Удэ проведут танцевальный конкурс-марафон
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Финал состоится 18-19 апреля

До 10 апреля принимаются заявки на участие в «Байкальском танцевальном марафоне» от хореографических коллективов Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области.

- Цель конкурса – создание условий для развития и популяризации хореографического искусства в современных направлениях и выявление новых коллективов и содействие в совершенствовании их мастерства, - сообщает республиканский центр народного творчества.

Конкурс проходит в номинациях: «эстрадный танец» (диско, поп, шоу-танец и др.), «современная хореография» (джаз, модерн, контемпорари и др.), «street dance» (хип-хоп, фанк, локинг, брейк-данс, хаус, нью-стайл и др.), «современная бурят-монгольская хореография» и «малая форма» (не более 3 человек). В конкурсе могут принять участие танцоры в возрасте от 7 лет и старше.

Коллективы представляют по два хореографических номера, ранее не показанные на конкурсе. С критериями оценки конкурса и требованиями можно ознакомиться в положении на сайте РЦНТ.

Отборочный тур конкурса пройдёт по видеозаписям с 11 по 12 апреля. Финал состоится 18 апреля в Улан-Удэ, в городском дворе детского (юношеского) творчества. Гала-концерт пройдёт 19 апреля в государственном русском драматическом театре им. Н. А. Бестужева.

По итогам конкурса запланирован «круглый стол» для руководителей хореографических коллективов с участием членов жюри.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия танцевальный марафон танцы конкурс

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