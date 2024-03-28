Финал состоится 18-19 апреля
До 10 апреля принимаются заявки на участие в «Байкальском танцевальном марафоне» от хореографических коллективов Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области.
- Цель конкурса – создание условий для развития и популяризации хореографического искусства в современных направлениях и выявление новых коллективов и содействие в совершенствовании их мастерства, - сообщает республиканский центр народного творчества.
Конкурс проходит в номинациях: «эстрадный танец» (диско, поп, шоу-танец и др.), «современная хореография» (джаз, модерн, контемпорари и др.), «street dance» (хип-хоп, фанк, локинг, брейк-данс, хаус, нью-стайл и др.), «современная бурят-монгольская хореография» и «малая форма» (не более 3 человек). В конкурсе могут принять участие танцоры в возрасте от 7 лет и старше.
Коллективы представляют по два хореографических номера, ранее не показанные на конкурсе. С критериями оценки конкурса и требованиями можно ознакомиться в положении на сайте РЦНТ.
Отборочный тур конкурса пройдёт по видеозаписям с 11 по 12 апреля. Финал состоится 18 апреля в Улан-Удэ, в городском дворе детского (юношеского) творчества. Гала-концерт пройдёт 19 апреля в государственном русском драматическом театре им. Н. А. Бестужева.
По итогам конкурса запланирован «круглый стол» для руководителей хореографических коллективов с участием членов жюри.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ проведут танцевальный конкурс-марафон
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Закаменском районе капитально ремонтируют мост через Джиду
Заслуженный артист России скончался на 71-м году жизни
«Решение было коллегиальным»
Финал состоится 18-19 апреля
Днём в столице республики минусовая температура
В столице республики в апреле пройдёт республиканский конкурс бурятских «соловьёв»
Объявлено о приёме работ на конкурс сочинений
Он пройдёт под знаком преемственности поколений народа-победителя
Соревнования проведут в середине осени этого года
Будут заменены повреждённые элементы моста и укреплена его конструкция
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия выставки «Театральная весна в музее»
В мероприятии принимают участие музыканты из Бурятии
Также выплаты могут пойти на погашение ипотечного кредита
Победу праздновала команда из Закаменска
Учёт проводили в степных и лесостепных районах края