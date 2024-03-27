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Из-за ухудшения погоды в Иркутской области ввели режим повышенной готовности

Из-за ухудшения погоды в Иркутской области ввели режим повышенной готовности
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Зафиксировано усиление ветра

В Иркутской области с 26 по 28 марта введён режим функционирования «Повышенная готовность» в связи с ухудшением погодных условий. Указ об этом подписал губернатор Игорь Кобзев.

Сегодня ночью, 27 марта, в Иркутской области отмечалось усиление ветра: в центральных, западных и южных районах до 20 м/с (Иркутский, Черемховский районы – 20 м/с, Усть-Кутский, Качугский районы – 15 м/с), на акватории озера Байкал - до 28 м/с.

В регионе местами прошли умеренные осадки в виде мокрого снега и снега.

В ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что сегодня днём по области местами ожидается западный, северо-западный ветер 15-20 м/с, ночью в западных, центральных, верхнеленских и южных районах порывы 21-26 м/с, сильный снег, метели. На Байкале местами - западный, северо-западный ветер 30-35 м/с.

Ветрено сегодня и в Бурятии. Как сообщал «Байкал-Dailу», из-за сильного ветра аэропорт «Байкал» сегодня утром не смог принять рейсы, они ушли на запасной аэродром в Иркутск. 
повышенная готовность

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