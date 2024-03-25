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В Бурятии выявили лучший студенческий спортклуб

В Бурятии выявили лучший студенческий спортклуб
Общество,  Фото:ССК «Байкальские волки»
В Улан-Удэ состоялся региональный клубный турнир

21 марта в Бурятии завершился региональный этап всероссийского клубного турнира ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России. Мероприятие проводилось среди студенческих спортивных клубов республики. Студенты вузов и ссузов соревновались в различных дисциплинах, таких как доджбол, кроссфит, перетягивание каната, спортивный квиз и волейбол 4×4.

Как сообщает ССК «Байкальские волки», студенты продемонстрировали не только высокий уровень физической подготовки, но и свою командную работу, стремление к победе и спортивный дух. Места распределились следующим образом:
Первое место - Бурятский госуниверситет им. Д. Банзарова, ССК «Байкальские волки»;
Второе место - Восточно-Сибирский университет технологий и управления, ССК «Эдельвейс»;
Третье место - Бурятская сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, CCК «Архар»;
Четвёртое место - Бурятский госуниверситет им. Д. Банзарова, «Команда – 2»;
Пятое место - Бурятский республиканский педагогический колледж, ССК «Олимп»;
Шестое место - республиканский многоуровневый колледж, ССК «Урагшаа».

Бурятия спорт вузы ссузы студенты клубы

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