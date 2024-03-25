На них изображены символы, исполняющие желания
В мастерской «Мэргэн Дархан» при Иволгинском дацане начали изготавливать деревянные «монеты удачи».
«Монета Удачи представляет собой удивительный артефакт, обладающий магическими свойствами. На одной из её сторон изображён символ «Чинтамани» - драгоценный камень, способный исполнять желания своего обладателя. А также на монете присутствует символ «Э» - Этигэл, что означает «Вера». Вера всегда являлась основным качеством для достижения поставленных целей», - отметили в мастерской.
Изделия выполнены из берёзы. Считается, что это дерево ассоциируется с плодородием и исцеляющей магией. Кроме того, берёза считается защитой от всех несчастий, как физических, так и духовных.
Все изделия освящены.
Как сообщал «Байкал-Daily», мастерская открылась в феврале 2023 года, основное её направление - изготовление буддийских чёток.
В Иволгинском дацане начали изготавливать «монеты удачи»
Общество, Фото:
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