Автобус ездит до новой школы
В Улан-Удэ начались школьные каникулы. В этой связи автобусный маршрут №9 с 25 по 31 марта не работает, сообщает МУП «Городские маршруты». Маршрут нужен для того, чтобы связать микрорайон Заречный с новой школой на Автотранспортной
С расписанием движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно ознакомиться на сайте предприятия autobus03.ru, а также по телефону диспетчера: 44-72-10.
Как сообщал «Байкал-Daily», последняя в этом учебном году четвертая четверть начнётся в понедельник, 1 апреля.
В Улан-Удэ на время школьных каникул не работает автобус №9
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