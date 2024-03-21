Подписан комплексный план развития туризма в зоне БАМ

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Его подписали регионы Сибири и Дальнего Востока



Комплексный межрегиональный план развития туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали («БАМ туристический») подписан в рамках 30-й международной выставки туризма и гостеприимства MITT, которая проходит в эти дни в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Документ подписали шесть регионов Сибири и Дальнего Востока, в том числе Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край. На торжественной церемонии было отмечено, что все действия субъектов по развитию туризма на БАМе теперь будут скоординированы и сфокусированы на общий результат.



Межрегиональный проект «БАМ туристический» вошёл в топ-1000 федерального конкурса «Сильные идеи для нового времени». В 2024 году БАМу исполняется 50 лет. Проект расскажет о трудовом подвиге советского народа, современном значении магистрали, покажет красоту окружающей природы. В рамках проекта планируется создать два национальных туристических маршрута: «Западный БАМ» и «Восточный БАМ».



В комплексный план вошли разработка и определение маршрутов по БАМу в качестве национальных туристических, формирование регламентов посещения объектов промышленного туризма на БАМе, интеграция туров на БАМ в региональные программы развития туризма, разработка мастер-плана развития туризма на БАМе и многое другое.



- В Иркутской области ветка БАМа проходит через города Братск, Тайшет, Усть-Кут, а также Тайшетский, Братский, Чунский, Нижнеилимский, Усть-Кутский и Казачинско-Ленский районы. БАМ имеет огромный потенциал для создания в регионе национального туристического маршрута, сочетающего в себе несколько направлений туризма: природный, экологический, культурно-исторический и промышленный. Иркутская земля богата необычными музеями, наполненными креативом общественными пространствами, интересными и познавательными промышленными площадками, уникальными памятниками природы. Наш регион должен присоединиться к данному проекту и стать частью концепции национального маршрута «Западный БАМ», - отметила в рамках подписания документа руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.



Также она сообщила о планах по созданию речного туристического маршрута «От Иркутской ГЭС — к Братской ГЭС», который станет визитной карточкой «БАМа туристического».



- Уже в июле этого года мы планируем провести круглый стол с администрацией Братска и туроператорами для обсуждения вопросов, касающихся формирования данного маршрута, - сказала Евгения Найденова.



