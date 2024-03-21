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Два мальчика из Бурятии стали лауреатами премии «Горячее сердце»

Два мальчика из Бурятии стали лауреатами премии «Горячее сердце»
Общество, 
Дети спасли тонущего сверстника

Два мальчика из Заиграевского района Бурятии Артём и Валерий стали лауреатами всероссийской премии «Горячее сердце». Ежегодно этот проект открывает имена юных героев, которые в сложных обстоятельствах показали пример отваги и неравнодушия.

О юных героях рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.

10 июля 2023 года мальчики пришли на озеро искупаться, где встретили приятеля Артёма. Он похвастался, что недавно научился держаться на воде и теперь с лёгкостью переплывёт озеро. Тут же школьник решил это доказать.

Доплыв почти до середины озера, ребёнок вдруг замер и потом исчез из вида. Первым это заметил Артём и сразу же бросился к нему на помощь. Доплыв до места, Артём нырнул, зацепил друга и, схватив его за плечи, изо всех сил начал грести к берегу. Но дно в том месте очень опасное, Артём зацепился ногой за торчащее в воде бревно и потерял ориентацию.

В эту минуту подплыл Валерий. Он не поддался панике, подхватил обоих и стал вытягивать их на сушу.

Благополучно добравшись до берега, ребята даже не сразу осознали, что с ними произошло. Спасённый мальчик пришёл в себя, откашлялся и, поблагодарив, сразу убежал. А ребята ещё долго не рассказывали о случившемся родителям.

- Гордимся нашими героями! Спасибо за спасённую жизнь! Родителям и учителям отдельная благодарность за воспитание детей! – написала Наталья Ганькина.

Их история стала одной их 121, которые вошли в почётную книгу «Горячее сердце» 2024 года, рассказывающая о 157 лауреатах, 10 из которых — общественные организации и объединения.

XI торжественная церемония награждения и чествования лауреатов состоится в Москве в середине мая.
спасение ребенка спасение утопающего

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