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В Улан-Удэ в дни фестиваля оперы продлили время движения автобусов

В Улан-Удэ в дни фестиваля оперы продлили время движения автобусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Об этом просили зрители

25 и 27 марта, в дни проведения фестиваля оперы имени Лхасарана Линховоина, автобусы 1, 3, 10 и 37 маршрутов будут отходить с площади Советов в 22:15. Это сделано для удобства зрителей Бурятского театра оперы и балета.

К такой договорённости пришли руководство театра и комитета администрации Улан-Удэ по транспорту, сообщили в пресс-службе театра.

- В адрес министерства культуры Бурятии и нашего театра неоднократно поступали просьбы зрителей решить вопрос по работе городского транспорта. Дело в том, что многие наши спектакли, особенно оперные, идут по три часа. А начинаются они в 18:30. После окончания бывает проблематично уехать домой. Мы договорились с комитетом по транспорту, что в дни проведения нашего фестиваля оперы 4 маршрута будут ходить допоздна и ждать наших зрителей на площади Советов до 22:1, - отметил директор Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.

Как сообщал «Байкал-Daily», фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина пройдёт с 25 по 30 марта. На бурятской сцене выступят звёзды мировой и российской оперной сцены. 25 марта состоится опера Бородина «Князь Игорь» (12+), 27 марта - опера Дж. Верди «Аида» (16+), 29 марта – опера Дж. Верди «Риголетто» (16+), 30 марта – гала-концерт (6+). 
оперное искусство общественный транспорт

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