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Малыша из Бурятии, чья печень разрушилась из-за лекарств, отправили в Москву

Малыша из Бурятии, чья печень разрушилась из-за лекарств, отправили в Москву
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Двухлетнего ребёнка ждёт трансплантация

Двухлетнего ребёнка из Бурятии, печень которого разрушилась из-за передозировки жаропонижающими таблетками, отправили медицинским бортом в Москву. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

Санборт с ребёнком и его родителями вылетел из Улан-Удэ в Москву сегодня, 20 марта, в 12:50. Маленького пациента ждут в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова.

Как сообщал «Байкал-Dailу», шокирующий случай произошёл на днях в Закаменском районе. Малыш, которому 2 года 9 месяцев, заболел ОРВИ и взрослые занялись его самолечением. Ребёнка поили жаропонижающим лекарством, значительно превышая положенную дозировку. При максимальной дозировке 140 мг на 1 кг веса малышу давали 200 мг/кг. Детская печень не выдержала такой нагрузки и буквально разрушилась на глазах. Теперь ему требуется трансплантация.

В крайне тяжёлом состоянии ребёнка доставили в Улан-Удэ, а сегодня отправили в столицу.

- Этот беспрецедентный случай связан с тяжёлыми последствиями развития необратимых изменений в печени у ребёнка из-за передозировки при лечении ОРВИ. Уважаемые родители, хочу сделать большой акцент. Применение всех лекарственных препаратов - строго по инструкции. Многие из них при превышении дозы вызывают часть таких тяжёлых изменений организма, особенно у детей, - обратилась Евгения Лудупова. 
медицинская помощь

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